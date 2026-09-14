Директора магазина «Бриллиант» на Урале оштрафовали за украшения без маркировки

Верх-Исетский районный суд обязал директора ювелирного магазина «Бриллиант» Людмилу Байкович в Екатеринбурге выплатить штраф на 300 тыс. руб. — после обжалования Свердловский облсуд оставил решение без изменений, сообщили в пресс-службе судов региона. Ее судили за хранение в целях сбыта ювелирных украшений без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле прошлого года полицейские во время осмотра магазина на улице Антона Валека обнаружили изъяли украшения на сумму свыше 73,4 млн руб. без маркировки. 2077 изделий не имели на торговых ярлыках уникального идентификационного номера (УИН) Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Еще у 371 изделия были ярлыки, но не было физической маркировки со штрихкодом. Кроме того, одно колье было выставлено на продажу без обязательной процедуры опробования и переклеймения, а на его ярлыке была указана недостоверная информация о пробе.

В суде Людмила Байкович признала вину, отказавшись от дачи показаний. Суд отметил, что магазин оборудован витринами и стеллажами, в штате состоят продавцы. Приемка товара осуществлялась при личном участии директора, также был учтен тот факт, что она занимается продажей ювелирных украшений более 40 лет, а требования к маркировке действуют с 2021 года.

Напомним, согласно версии следствия, директор приобретала у неустановленных лиц ювелирные украшения с марта 2022 года по апрель 2025 года.

Ирина Пичурина