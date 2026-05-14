На Урале директора ювелирного магазина обвиняют в скупке немаркированных украшений

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора ООО «Бриллиант» Людмилы Байкович. Она обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта 2022 года по апрель 2025 года обвиняемая приобретала у неустановленных лиц ювелирные украшения без обязательной физической маркировки для дальнейшей продажи. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято 2077 таких изделий.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение. Подсудимая признала вину. Рассмотрение дела продолжается.

Полина Бабинцева