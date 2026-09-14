Путин одобрил готовность Китая и Индии внести вклад в мирный процесс по Украине

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический вклад Индии в такой процесс может состоять не в официальном посредничестве, а в передаче сообщений между Украиной и Россией по запросу сторон: Киев, по словам тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, не стремился сделать Индию посредником, и Нью-Дели сам такого желания не выражал. Возможность этой роли связывали с тем, что у Индии сохраняются отношения и с Москвой, и с Киевом, обе страны ей доверяют, а западные страны относились к индийской инициативе менее настороженно, чем к китайской: в Белом доме заявляли, что давние связи Индии с Россией наделяют ее способностью призывать Путина завершить войну.

Для Китая форматом участия было назначение в 2023 году спецпредставителя по украинскому кризису, который должен был отправиться в Киев и другие столицы для поиска политического выхода, а также обещание «настойчиво продвигать мирные переговоры». При этом китайская инициатива из 12 пунктов подвергалась критике в Европе: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее «набором благих пожеланий» и заявил, что «есть только один мирный план по Украине — план Зеленского». Индия, в свою очередь, отказалась от участия в саммите мира в Швейцарии и не подписала его итоговое коммюнике, настаивая, что прочный мир возможен только на основе вариантов, приемлемых для обеих сторон.