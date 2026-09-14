В Челябинске выставили на торги здание бывшего ресторана, принадлежавшего ОПГ

В Челябинске объявлен аукцион по продаже площадей бывшего ресторана «Уральский самоцвет», ранее принадлежавших предпринимателю Александру Махонину (является участником экстремистского и запрещенного на территории РФ сообщества). Информация о проведении торгов опубликована на портале «ГИС Торги». Начальная цена лота составляет 61,2 млн руб.

Реализации подлежит двухэтажное здание с подвальным помещением и земельным участком. Согласно конкурсной документации, в настоящее время площади объекта находятся в аренде: первый этаж занимает заведение Gordan, второй — бар «Шейкер». Активы были выставлены на продажу в рамках реализации имущества, изъятого у структур, которые следствие связывает с деятельностью группы «Махонинские» (признана экстремистской из апрещена в РФ).

Ранее «Ъ-Южный Урал» сообщал о других активах ОПГ, реализованных через аукционы.

Евгений Рыженьков