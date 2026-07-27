Воронеж лидирует в Черноземье по динамике оборота розничной торговли

С января по май 2026 года оборот розничной торговли в Воронежской области оказался на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го (год к году). С таким показателем регион занял первое место в Черноземье и 18-е — в общероссийском рейтинге динамики розничной торговли в субъектах РФ. На каждого воронежца в среднем приходится 190,7 тыс. руб. в обороте, а общая цифра составляет 1,62% от всего оборота в стране. Результаты исследования опубликовало РИА Новости 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Второй в Черноземье и 24-й в РФ стала Белгородская область , где оборот розничной торговли год к году вырос на 7,4%. По подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», основанным на данных Росстата, на каждого белгородца приходилось 170,1 тыс. руб. Совокупный оборот региона составил 0,95% от общероссийского.

, где оборот розничной торговли год к году вырос на 7,4%. По подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», основанным на данных Росстата, на каждого белгородца приходилось 170,1 тыс. руб. Совокупный оборот региона составил 0,95% от общероссийского. Орловская область стала 29-й по стране с приростом показателя 6,7%. В расчете на человека сумма составила 148 тыс. руб. Доля в общероссийском обороте розничной торговли — 0,38%.

стала 29-й по стране с приростом показателя 6,7%. В расчете на человека сумма составила 148 тыс. руб. Доля в общероссийском обороте розничной торговли — 0,38%. В Курской области увеличение оборота оценили в 5,5%, что соответствует 42-му месту. В среднем на жителя региона приходилось по 160,9 тыс. руб. Область заняла 0,64% в структуре российского оборота розничной торговли.

увеличение оборота оценили в 5,5%, что соответствует 42-му месту. В среднем на жителя региона приходилось по 160,9 тыс. руб. Область заняла 0,64% в структуре российского оборота розничной торговли. На 4,4% год к году вырос показатель в Тамбовской области , что поместило регион на 56-е место в стране. В общей структуре областной показатель составил 0,5%, а на каждого тамбовчанина пришлось по 141 тыс. руб.

, что поместило регион на 56-е место в стране. В общей структуре областной показатель составил 0,5%, а на каждого тамбовчанина пришлось по 141 тыс. руб. Последнее место среди регионов Черноземья и 70-е среди субъектов РФ заняла Липецкая область. Прирост оборота розничной торговли за год составил только 2,4%. Тем не менее в общероссийском обороте регион занял больше, чем Тамбовская область, — 0,71%. Показатель из расчета на человека составил 141 тыс. руб.

Средний результат по России для всех регионов — рост оборота на 5% при 181,5 тыс. руб. от общего объема в среднем на каждого гражданина. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (18,8%), Ивановская область (12,2%) и Краснодарский край (11,5%).

«В дальнейшем в сфере розничной торговли сохранится положительная динамика на фоне увеличения заработных плат. При этом нельзя исключать, что темпы роста оборота розничной торговли будут выше, чем в прошлом году»,— озвучили свой вывод эксперты РИА Новости.

В середине июня «Ъ-Черноземье» писал, что лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место с результатом 63,36 балла. За год область поднялась на четыре позиции — в 2024-м регион был 20-м при 61,98 балла. Аутсайдером в макрорегионе стала Орловская область, несмотря на рост в рейтинге.

Денис Данилов