В Самаре возобновили судебное следствие по делу о взрыве у правительства региона

Центральный окружной военный суд (Самара) возобновил судебное следствие по уголовному делу Сергея Семакина (включен в список террористов и экстремистов), обвиняемого в совершении теракта у здания регионального правительства. Причиной стало решение дополнительно изучить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ранее государственное обвинение запрашивало для Сергея Семакина (включен в список террористов и экстремистов) 18 лет лишения свободы. Из них первые пять лет предлагалось отбыть в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно прокурор требовал назначить штраф в размере 80 тыс. руб. Защита настаивала на переквалификации действий клиента, утверждая, что умысел на дестабилизацию власти отсутствовал, а целью было лишь обезвреживание взрывного устройства.

По версии следствия, Сергея Семакина (включен в список террористов и экстремистов) подвез на машине к зданию правительства Самарской области его сын Михаил Семакин (включен в список террористов и экстремистов). После этого подозреваемый бросил взрывное устройство в сторону входа в здание. Взрывом повредило тротуарную плитку и кафель. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле.

Адвокат Сергея Семакина (включен в список террористов и экстремистов) отрицает совершение теракта. По его словам, подозреваемый в момент преступления был в неадекватном состоянии и собирался совершить суицид после ссоры с родственниками. Для этого, по словам юриста, мужчина собирался взорвать найденную ранее на кладбище во время похорон братьев гранату, которую хранил дома, не зная, учебная она или боевая. Адвокат отметил, что в день преступления подозреваемый сказал сыну, что хочет прогуляться по набережной, и попросил подвезти его на машине, а затем забрать. Уже после взрыва гранаты злоумышленник рассказал Михаилу о случившемся.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В апреле 2025 года отец и его сын были включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Евгений Чернов