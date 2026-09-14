В Кремле приветствовали призыв Трампа остановить атаки на российские НПЗ
В Кремле приветствуют любые обращения к руководству Украины с призывом остановить удары по российским НПЗ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США. Накануне Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков заявил, что призывы американского президента прекратить удары по российским НПЗ «можно только приветствовать».
«Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается», — добавил он. При этом представитель Кремля отметил, что «связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива».
Удары по НПЗ влияют прежде всего на переработку нефти: при перебоях сокращается доступный объем бензина и дизельного топлива. В ноябре 2025 года сообщалось, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вместе с перебоями на заводах в Азии и Африке и закрытиями заводов в Европе и США убрали с мирового рынка миллионы баррелей этих видов топлива; в том же контексте атаки и санкции связывались с ростом цен на топливо в США.
Поэтому призыв Дональда Трампа затрагивает лишь один из источников давления на поставки: на рынок одновременно действуют и другие ограничения, включая санкции против российских нефтяных компаний и предстоящий запрет ЕС на импорт нефтепродуктов с января 2026 года. Аналогичный призыв США прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру уже звучал в марте 2024 года: тогда его объясняли опасениями роста мировых цен на нефть и возможных ответных мер России.