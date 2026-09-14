В Кремле приветствовали призыв Трампа остановить атаки на российские НПЗ

В Кремле приветствуют любые обращения к руководству Украины с призывом остановить удары по российским НПЗ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления президента США. Накануне Дональд Трамп заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков заявил, что призывы американского президента прекратить удары по российским НПЗ «можно только приветствовать».

«Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается», — добавил он. При этом представитель Кремля отметил, что «связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива».