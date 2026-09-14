На Ставрополье отменили очные занятия в школах в первый день выборов

В школах Ставропольского края отменили очные занятия 18 сентября из-за проведения выборов в Госдуму. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram.

«Переведем их (занятия. — “Ъ”) в дистанционный формат или заменим на активности вне классов», — отметил господин Владимиров. Он напомнил, что во многих школах расположены избирательные участки.

Изменение режима работы школ позволит избирательным комиссиям спокойно подготовиться к работе и принимать избирателей, отметил губернатор. «Поручил краевому Минобразования вместе с главами территорий разработать и принять соответствующие решения», — указал он.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. С 10 сентября ЦИК начал прием заявок на надомное голосование.

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».