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Хоккеист Даниэль Спронг отстранен на один матч КХЛ за удар соперника в голову

Нидерландский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

13 сентября в гостевой встрече регулярного чемпионата с новосибирской «Сибирью» (2:5) он применил силовой прием против форварда Степана Никулина, ударив соперника плечом в голову, и получил дисциплинарный штраф до конца игры. Спронг пропустит выездной матч против омского «Авангарда» 15 сентября. Также голландец будет оштрафован.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четырех играх команда набрала пять очков.

Арнольд Кабанов

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