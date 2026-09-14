Владелец сипайловского пляжа оспаривает отказ от продления договора размещения

ООО «Берег солнца», владеющее одноименным пляжем на набережной реки Уфы в микрорайоне Сипайлово, требует признать незаконным отказ министерства земельных и имущественных отношений Башкирии от договора, который позволял разместить зону отдыха. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале августа администрация Октябрьского района Уфы начала снос пляжа «Берег солнца». Власти ссылались на жалобы населения на закрытие береговой линии, а минземимущество заявляло о долгах арендатора. В компании отвечали, что внесли платежи на год вперед.

Заявление «Берега солнца» пока не принято к рассмотрению из-за нехватки документов. Сегодня должно состояться заседание по параллельному делу, в котором владелец пляжа просит признать незаконным требование снести зону отдыха.

Идэль Гумеров