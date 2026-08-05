«Берег солнца» уходит в тень

В Уфе разгорается конфликт из-за сноса зоны отдыха «Берег солнца» на набережной в микрорайоне Сипайлово. 3 августа администрация Октябрьского района разрушила постройки на территории пляжа, ссылаясь за закончившийся срок действия договора пользования участком между арендатором и минземимуществом Башкирии. В компании «Берег солнца» заявляют, что чиновники не объяснили причины расторжения договора, который должен был действовать до 2028 года. Районные власти ссылаются на жалобы местных жителей. В день сноса арбитражный суд Башкирии, куда обратился «Берег солнца», запретил трогать объекты до вынесения решения, но определение суда запоздало: к моменту его публикации на сайте спецтехника уже вовсю работала на спорном пляже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж в Уфе освободили от забора и построек

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Пляж в Уфе освободили от забора и построек

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

3 августа на берегу реки Уфы в уфимском микрорайоне Сипайлово снесли зону отдыха «Берег солнца» с кафе, душевыми кабинками, туалетами, кабинками для переодевания и гостевыми домиками. Соответствующее решение в тот же день приняла административная комиссия по выявлению самовольных нестационарных торговых объектов Октябрьского района Уфы.

Оборудованная зона отдыха существовала с 2011 года. До 2020 года участок площадью более 3 га арендовала предприниматель Оксана Тельпова, обязавшаяся организовать там пляж без права ограничивать доступ к берегу и огораживать его забором. Она установила на берегу шатры, детские и спортивные площадки и благоустроила участок.

В начале 2020 года управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы сообщило госпоже Тельповой о расторжении договора. Позднее две инстанции арбитражного суда встали на сторону мэрии, обязав предпринимателя освободить береговую линию.

В 2025 году минземимущества Башкирии заключило с ООО «Берег солнца» договор на право размещения объектов на пляже. Компания обустроила зоны барбекю, установила беседки, волейбольные площадки и площадку для воркаута, построила кафе. В начале нынешнего лета пляж «Берег солнца» проверила комиссия Общественной палаты Башкирии, которая отметила его за соответствие стандартам и условиям для отдыха с детьми и маломобильных граждан.

Однако помимо общественников деятельность «Берега солнца» привлекла внимание правоохранительных органов. Нынешней весной управление СКР по Башкирии отреагировало на жалобы уфимцев, которые были недовольны платным доступом к берегу. Ситуацию взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

По данным „Ъ“, проверка обнаружила, что «Берег солнца» огородил пляж забором и ограничил возможность безвозмездно пользоваться береговой линией, несмотря на условия договора, которые не позволяли этого делать. О результатах проверки ведомство уведомило мэрию Уфы.

Во второй половине июня, по словам информированных собеседников, минземимущество уведомило «Берег солнца» о прекращении действия договора в одностороннем порядке. Компании было дано десять дней для направления возражений, чего она не сделала. 20 июля комиссия Октябрьского района предписала «Берегу солнца» в течение 10 дней демонтировать сооружения, назвав их «самовольно размещенными нестационарными торговыми объектами».

Не согласившись с требованиями комиссии, 31 июля компания подала иск в арбитражный суд Башкирии о признании предписания незаконным. 3 августа суд принял обеспечительные меры: запретил районным властям демонтировать павильоны до вынесения решения. Но спецтехника начала снос строений за несколько часов до публикации определения суда.

По словам гендиректора ООО «Берег солнца» Романа Ляхоцкого, договор на размещение зоны отдыха действовал до 2028 года, компания внесла арендные платежи до конца текущего года, а минзем-

имущество расторгло договор в одностороннем порядке без объяснения причин. «Мы работаем в рамках договора, ничего не нарушая. По оценке Общественной палаты Башкирии, наш пляж признан лучшим в городе. Мы оборудовали его доступной средой для инвалидов — съездами, раздевалками, туалетами»,— рассказал „Ъ“ господин Ляхоцкий.

Он предполагает, что минземимущество могло принять решение о расторжении договора в связи с проверкой СКР, куда граждане, по его мнению, обратились с требованием снести объекты госпожи Тельповой. «Оксана Тельпова решения судов исполнила, наш объект к ней отношения не имеет»,— объяснил гендиректор «Берега солнца».

В минземимуществе оперативно на запрос „Ъ“ о причинах прекращения договора не ответили.

В пресс-службе администрации Октябрьского района заявили, что ее решению предшествовали обращения и жалобы от посетителей пляжа.

Ближайшее заседание по спору между «Берегом солнца» и администрацией Октябрьского района Уфы состоится в арбитражном суде Башкирии 14 сентября.

Идэль Гумеров