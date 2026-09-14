Суд арестовал счета и активы владельца шахты «Инская» на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на банковские счета и имущество владельца обанкротившейся шахты «Инская» (вела добычу угля в Беловском округе Кузбасса) 43-летнего Дениса Немыкина на сумму 1,32 млрд руб. Как следует из определения суда по иску конкурсного управляющего Олега Гребенюка, обеспечительные меры также включают запрет на регистрационные действия с долями в компаниях, недвижимостью и транспортом ответчика. При списании средств со счетов предпринимателя ему будет сохранен прожиточный минимум.

В июне 2025 года в ООО «Шахта "Инская"» было введено наблюдение, а в марте 2026-го признано банкротом. С октября 2024 года добыча угля на шахте не ведется, работники уволены. Имущество предприятия общей стоимостью свыше 1 млрд руб. также арестовано в рамках уголовного дела в отношении Дениса Немыкина и 55-летнего Юрия Байченко. Их обвиняют в невыплате заработной платы (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ), сокрытии денежных средств организации (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% ООО «Шахта "Инская"» принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

Лолита Белова