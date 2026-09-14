В семи школах Омска ввели карантин из-за ОРВИ

В семи школах и четырех детских садах Омска введен карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 11 классах и четырех группах детских садов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В конце прошлой недели в Омске на карантин закрыли шесть классов пяти школ и пять групп в пяти детсадах.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что осенью этого года в Омской области планируется вакцинировать от гриппа не менее 60% населения. В ведомстве отметили, что это позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

Александра Стрелкова