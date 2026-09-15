Сегодня исполняется 85 лет спецпредставителю президента по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Виктор Зубков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев:

— Дорогой Виктор Алексеевич! Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой! Для меня честь работать с Вами по линии «Петербургского диалога» и продвигать позицию России за рубежом. За эти годы мы провели десятки важных мероприятий с привлечением ярких интеллектуалов из стран Запада, Востока, Латинской Америки. Вы руководите одной из важнейших на сегодня площадок по поддержанию контактов, которым препятствуют западные правительства. У Вас много достижений в самых разных областях, но реконструкция жемчужины православия — Ново-Иерусалимского монастыря — это на века. Желаю Вам крепкого здоровья, оставаться в отличной форме, благополучия в стране и дома. Пусть Ваш любимый «Зенит» радует победами. И пусть всегда клюет!

Поздравление передает председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов:

— Дорогой Виктор Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с 85-летием! В Вашей жизни удивительно много знаковых событий, судьбоносных решений и масштабных проектов, определивших развитие нашей страны. И при этом неизменными остаются Ваша неиссякаемая энергия, твердый характер и неподдельный интерес к жизни. Для нашей команды особая гордость — то, что и Россельхозбанк является частью Вашей профессиональной истории. Участие в его становлении, поддержку и внимание к банку мы помним и искренне ценим. Желаю Вам крепкого здоровья, сил, благополучия и еще многих лет активной и интересной жизни! С днем рождения, Виктор Алексеевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»