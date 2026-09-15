Сегодня исполняется 85 лет режиссеру-мультипликатору, лауреату Государственной премии СССР, премий «Триумф», «Ника» и премии имени А. А. Тарковского за авторский вклад в развитие киноискусства, народному артисту РФ Юрию Норштейну

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Юрий Норштейн

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премий «Ника», режиссер-мультипликатор Гарри Бардин:

— Дорогой Юра, я благодарен тебе за теплые слова, написанные в «Коммерсанте». Я тебя в свою очередь «с высоты своего возраста» поздравляю: мы сравнялись. И в этом возрасте принято желать друг другу здоровья, чего я тебе от всей души желаю. Чтобы посмотреть, что будет дальше, ведь это интересно. А пока есть интерес — мы живы. Будь здоров, Юра, поздравляю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»