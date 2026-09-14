Минтранс: Россия обсуждает с Китаем маршрут для беспилотных грузоперевозок

Минтранс России обсуждает с Китаем маршрут для запуска трансграничных беспилотных автомобильных грузоперевозок, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Примерные сроки запуска он не назвал.

«Сейчас мы обсуждаем маршрут до Китая беспилотный, и с китайскими коллегами этот проект обязательно реализуем»,— рассказал министр на марафону «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).

У России есть опыт создания беспилотного транспорта, в развитии которого задействованы КамАЗ и «Яндекс». В мая была проведена первая подобная перевозка грузов на беспилотных фурах между Россией и Казахстаном. В сентябре Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение по созданию беспилотной транспортной системы перевозки контейнеров из России в Китай. Частные инвесторы намерены вложить в систему около 22 млрд руб.