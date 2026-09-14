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Британец Том Аспинэлл досрочно отказался от титула UFC из-за проблем с глазами

Боец Том Аспинэлл досрочно отказался от чемпионского пояса UFC в тяжелом весе (до 120 кг). Об этом британец сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Руководство UFC было в курсе каждого моего шага, они видели результаты всех тестов, процедур и медицинских заключений, касающихся моих глаз. Мы тесно сотрудничали с различными врачами и специалистами, пытаясь добиться моего возвращения, но, к сожалению, сейчас это просто невозможно»,— написал спортсмен.

В октябре 2025 года во время первой защиты титула на 321-м номерном турнире UFC француз Сирил Ган попал Аспинэллу пальцами в глаза. У британца диагностировали снижение остроты зрения и двусторонний травматический синдром Брауна — редкую форму атипичного косоглазия, при которой нарушается движение глаза вверх и внутрь. Он перенес несколько операций.

Тому Аспинэллу 33 года. На его счету 15 побед, три поражения и один несостоявшийся бой в профессиональных смешанных единоборствах (ММА).

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Освобождение пояса Аспинэллом означает, что UFC придется заново определять обладателя титула в тяжелом весе. У промоушена есть два привычных механизма: при длительном простое владельца основного титула вводится временный чемпион, а при окончательном уходе действующего обладателя назначается отдельный бой за вакантное звание — так было в 2023 году, когда после ухода Франсиса Нганну за пояс дрались Сирил Ган и Джон Джонс.

К июню 2026 года временным чемпионом тяжелого веса стал Сириль Ган, победивший нокаутом Алекса Перейру. Однако сам по себе временный пояс не делает его полноценным чемпионом: в 2025 году Том Аспинэлл получил основной титул только после того, как Джон Джонс освободил его, завершив карьеру, — до этого британец также был лишь временным чемпионом.

Таким образом, решение Аспинэлла возвращает UFC к выбору между двумя сценариями: либо развести статусы временного и полноценного чемпиона, либо сразу провести бой за вакантный пояс. Конкретный порядок определит сам промоушен.

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