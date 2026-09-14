Британец Том Аспинэлл досрочно отказался от титула UFC из-за проблем с глазами

Боец Том Аспинэлл досрочно отказался от чемпионского пояса UFC в тяжелом весе (до 120 кг). Об этом британец сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Руководство UFC было в курсе каждого моего шага, они видели результаты всех тестов, процедур и медицинских заключений, касающихся моих глаз. Мы тесно сотрудничали с различными врачами и специалистами, пытаясь добиться моего возвращения, но, к сожалению, сейчас это просто невозможно»,— написал спортсмен.

В октябре 2025 года во время первой защиты титула на 321-м номерном турнире UFC француз Сирил Ган попал Аспинэллу пальцами в глаза. У британца диагностировали снижение остроты зрения и двусторонний травматический синдром Брауна — редкую форму атипичного косоглазия, при которой нарушается движение глаза вверх и внутрь. Он перенес несколько операций.

Тому Аспинэллу 33 года. На его счету 15 побед, три поражения и один несостоявшийся бой в профессиональных смешанных единоборствах (ММА).

Арнольд Кабанов