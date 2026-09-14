Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» сыграет со сборной блогеров и журналистов

25 сентября баскетбольный клуб «Динамо» (Уфа) сыграет с медиакомандой, составленной из журналистов и блогеров. Как сообщает пресс-служба клуба, матч состоится в рамках Дня болельщика.

Кроме товарищеской встречи, ожидается презентация обновленных составов основной команды «Динамо» (выступает в Суперлиге), «Динамо-2» (выступает в Высшей лиге), «Динамо-М» (выступает в Молодежной лиге ВТБ) и «Динамо-Юниор» (выступает в Детско-юношеской баскетбольной лиге). Также пройдет автограф-сессия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», первый официальный матч «Динамо» сыграет 1 октября с «Барнаулом».

Идэль Гумеров