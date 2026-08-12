Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» начнет сезон 1 октября

Баскетбольный клуб «Динамо» из Уфы, выступающий в российской Суперлиге, начнет новый сезон двумя домашними матчами. Как сообщает пресс-служба команды, 1 октября уфимцы примут клуб «Барнаул», через три дня — «Новосибирск».

8 октября башкирская команда начнет путь в Кубке России: в рамках 1/16 финала турнира состоится матч с тем же «Барнаулом».

12 октября «Динамо» в Сургуте встретится с местной «Югрой», а 15 октября в Подмосковье состоится матч с клубом «Химки».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в межсезонье «Динамо» возглавил сербский специалист Оливер Попович. Команду летом пополнили серебряный призер Суперлиги Максим Карванен, чемпион Суперлиги Алексей Бабушкин, двукратный чемпион Суперлиги и обладатель Кубка России Даниил Аксенов, призер Единой лиги ВТБ Тимофей Якушин и другие баскетболисты, в том числе воспитанники башкирского баскетбола и игроки с опытом международных выступлений.

Идэль Гумеров