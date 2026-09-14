Матч открытия Кубка России по хоккею с мячом завершился победой иркутян

В ледовом дворце «Кузбасс» 14 сентября стартовали матчи очередного розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом. Кемерово принимает группу «Восток» первого этапа турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В игре открытия турнира иркутские «Байкальские Соколы» обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 5:2. Как писал «Ъ-Сибирь», «Байкальские Соколы» — новое название клуба «Байкал-Энергия». В предыдущем сезоне иркутяне выиграли чемпионат Высшей лиги и вернулись в Суперлигу русского хоккея.

В группу «Восток» попали также «СКА-Хабаровск», красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», абаканские «Саяны» и «Кузбасс-2». Команды сыграют в один круг. В следующий раунд выйдут три сильнейших коллектива.

Валерий Лавский