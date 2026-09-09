Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов покидает свой пост с 10 сентября. Постановление об освобождении его от должности подписал глава региона Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Разборов покинул пост министра экономического развития Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области Андрей Разборов покинул пост министра экономического развития Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Господин Разборов имеет многолетний стаж работы в органах власти Саратовской области и коммерческом секторе, где прошел путь от ведущего специалиста до руководителя профильных экономических подразделений. С 2020 года возглавлял министерство экономического развития Саратовской области.

На прошлой неделе свой пост также покинул министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. Вместо него должность с приставкой «и. о.» занял Виталий Луцет.

Марина Окорокова