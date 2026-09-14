Среднее время поиска работы в Удмуртии выросло до 5 месяцев ко второму кварталу

Уровень безработицы в Удмуртии по итогам второго квартала составил 1,4%. За год республика спустилась с 11-го на 14-е место среди регионов РФ, следует из рейтинга «РИА Новости». Процентный показатель за указанный период не изменился. Среднее время поиска работы в Удмуртии выросло с 4,3 до 5,5 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Регионом-лидером стала Нижегородская область, где показатель безработицы остановился на уровне 0,9%. Среднее время поиска работы — 4,5 месяца (+1,2 месяца год к году). Столица РФ в рейтинге за год опустилась с 1-й на 11-ю строчку. Сейчас жители Москвы тратят на поиск места трудоустройства 4,2 месяца при безработице 1,3%.

Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия с уровнем безработицы в 22,6%. Среднее время поиска работы в регионе — 5,5 месяца.

Напомним, Удмуртия оказалась на 19-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов по итогам первого полугодия.