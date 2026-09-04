Удмуртия вошла в двадцатку перспективных регионов для трудоустройства

Удмуртия оказалась на 19-м месте в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов по итогам первого полугодия, сообщили в hh. ru. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 69,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, достигает 8,1%. Уровень безработицы — 1,4%. Hh.индекс составил 8,6 балла, что говорит о высоком уровне конкуренции.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Татарстан, Башкирия и Амурская область. Медианная предлагаемая зарплата в указанных регионах — 81,4, 80,4 и 97,6 тыс. руб.

«Среди лидеров рейтинга заметна общая тенденция: доля соискателей, готовых искать работу в другом регионе, снизилась сразу в Татарстане, Башкортостане и Амурской области. При сохраняющемся низком уровне безработицы это свидетельствует о высокой емкости локальных рынков труда и о том, что у жителей этих регионов достаточно возможностей строить карьеру без переезда»,— прокомментировала директор по исследованиям hh. ru Мария Игнатова.

Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия. Медианная зарплата там составила 68,5 тыс. руб. При уровне безработицы в 22,7% hh.индекс составил 32,6 балла. Доля ищущих работу в другом регионе достигает 17,1%.