«Ведомости»: расходы операторов связи вырастут на четверть из-за сетей 5G

Развитие инфраструктуры для развертывания сети 5G в России увеличит капитальные затраты операторов на 10% в 2026 году — до 460 млрд руб. В 2027 году сумма инвестиций вырастет еще примерно на 25% — до 580 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства (НРА).

Прогноз касается крупных операторов — МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» («Билайн»), «Ростелекома», «ЭР-телеком холдинга» («Дом.ру») и «Максимателекома». Оценка НРА основана на том, что компании будут инвестировать порядка 16% выручки при росте доходов на 7,5%. Капитальные затраты увеличатся на фоне того, что в 2025 году многие операторы сократили инвестиции. Также НРА ожидает снижения ключевой ставки ниже 13% в 2027 году, что сделает инвестиции доступнее и увеличит их размер.

Пятое поколение мобильной связи приходит на смену стандарту LTE (4G) и обеспечивает более высокую скорость интернета и низкую задержку сигнала. «Большая четверка» операторов объявила о запуске 5G в России 11 сентября. Услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других городах. Однако многие устройства не поддерживают технологию, и некоторые операторы допускают, что услугу 5G будут предоставлять в отдельном тарифе.

Телекоммуникационные компании могут использовать для запуска 5G уже выданные им частоты LTE, а также установленное сетевое иностранное оборудование. При этом операторы должны постепенно перейти на отечественные базовые станции: их доля должна вырасти с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. Также компании бесплатно получили новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, на которых также можно использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, после — только российское.