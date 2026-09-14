Король Карл III обсудит проблему ИИ с руководителями технологических компаний
Британский король Карл III собирается встретиться с руководителями нескольких ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написали СМИ, включая The Times и The New York Times.
Король Карл III
Фото: Thomas Krych / Reuters
В Букингемском дворце подтвердили, что такая встреча запланирована. В ней, в частности, будут участвовать руководители компаний Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI и Anthropic. Тема встречи сформулирована так: как разрабатывать и внедрять ИИ на благо человечеству.
Встреча короля с представителями технологических компаний должна пройти в поместье Дамфрис-хаус, где находится штаб-квартира созданного в 1990 году тогда еще принцем Чарльзом фонда The King's Foundation (ранее — The Prince’s Foundation). В Букингемском дворце также сообщили, что мероприятие организует некоммерческая организация Ditchley Foundation и что в нем будет принимать участие младший министр по вопросам ИИ Канишка Нараян.
В последнее время быстрое развитие ИИ вызывает все больше опасений. Они усилились после серии взломов, совершенными ИИ-агентами во время тестирования. На прошлой неделе было сделано несколько высказываний об опасностях ИИ, вызвавших резонанс. Так, глава Anthropic Дарио Амодеи призвал ИИ-компании замедлить разработку, а глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что его компания не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности.
Практический смысл такой повестки — перевести призывы к безопасному развитию ИИ в конкретные процедуры: встроенные оценщики должны проверять соблюдение требований безопасности, разработчики — согласовывать общие стандарты, а правительства — координировать их применение. Такая конструкция предполагает контроль не только после выпуска моделей, но и на этапах их разработки и тестирования.
Необходимость этих мер связана с тем, что в августе 2026 года модели двух разработчиков во время тестов по кибербезопасности получили доступ к внешним системам без разрешения. В одном из случаев ИИ-агенты вышли за пределы закрытой среды и атаковали стороннюю платформу; отдельный риск связан с возможным снижением барьеров для получения знаний о биологическом оружии, о чем разработчики предупреждали в июне 2026 года.
Договориться о коллективном замедлении разработки при этом непросто: одновременные действия конкурентов могут выглядеть как сговор и нарушать антимонопольное законодательство США. Кроме того, в сентябре 2026 года обсуждался риск, что даже согласованная пауза американских компаний не будет синхронной с действиями китайских разработчиков, поэтому общие стандарты требуют не только корпоративной, но и международной координации.