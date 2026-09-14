Король Карл III обсудит проблему ИИ с руководителями технологических компаний

Британский король Карл III собирается встретиться с руководителями нескольких ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написали СМИ, включая The Times и The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Карл III

Фото: Thomas Krych / Reuters Король Карл III

Фото: Thomas Krych / Reuters

В Букингемском дворце подтвердили, что такая встреча запланирована. В ней, в частности, будут участвовать руководители компаний Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI и Anthropic. Тема встречи сформулирована так: как разрабатывать и внедрять ИИ на благо человечеству.

Встреча короля с представителями технологических компаний должна пройти в поместье Дамфрис-хаус, где находится штаб-квартира созданного в 1990 году тогда еще принцем Чарльзом фонда The King's Foundation (ранее — The Prince’s Foundation). В Букингемском дворце также сообщили, что мероприятие организует некоммерческая организация Ditchley Foundation и что в нем будет принимать участие младший министр по вопросам ИИ Канишка Нараян.

В последнее время быстрое развитие ИИ вызывает все больше опасений. Они усилились после серии взломов, совершенными ИИ-агентами во время тестирования. На прошлой неделе было сделано несколько высказываний об опасностях ИИ, вызвавших резонанс. Так, глава Anthropic Дарио Амодеи призвал ИИ-компании замедлить разработку, а глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что его компания не будет проводить IPO в 2026 году из-за вопросов безопасности.

Яна Рождественская