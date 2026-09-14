На французском радио зазвучала музыка протеста

В воскресенье утром, 13 сентября, радиостанция France Inter замолчала. Вместо обычной утренней программы слушателям включили музыку. На частоте общественной радиостанции не оказалось еженедельной политической колонки журналиста Шарля Сапена. Продолжившаяся в понедельник двухдневная забастовка Radio France стала новым эпизодом войны за границы политического плюрализма. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста около штаб-квартиры Radio France в Париже

Фото: Ian LANGSDON / AFP Акция протеста около штаб-квартиры Radio France в Париже

Фото: Ian LANGSDON / AFP

В два часа дня у «круглого дома» французского радио в Париже состоялась демонстрация работников France Inter, присоединившихся к забастовке. Лозунгом журналистов стало требование профсоюзов общественного радио: «Мы не согласны с тем, чтобы имя Radio France ассоциировалось с Valeurs actuelles. Никаких фашистских изданий на наших радиостанциях!»

Шарля Сапена, известного журналиста, прежде работавшего в Le Point и Le Figaro, летом ставшего заместителем главного редактора правого журнала Valeurs actuelles, а в конце августа получившего несколько минут эфирного времени на France Inter, едва ли можно назвать «фашистом». Однако выбор вызвал возмущение сотрудников радиостанции. В начале сентября общее собрание работников Radio France единогласно потребовало отказаться от его назначения, а межпрофсоюзный комитет пригрозил забастовкой.

При этом радио France Inter вовсе не пригласило на постоянную работу представителя Valeurs actuelles и не отдало ему редакционную политику станции. Речь идет о нескольких минутах политического комментария раз в неделю.

Сапен должен был стать одним из приглашенных экспертов наряду с журналистами разных изданий — от левых до правых. Но именно его присутствие оказалось для сотрудников радиостанции неприемлемым.

Еженедельник Valeurs actuelles французская левая пресса и профсоюзы относят к крайне правому флангу. В последние годы журнал неоднократно становился объектом судебных разбирательств. В 2024 году Кассационный суд окончательно подтвердил вынесенный ему приговор за расистское публичное оскорбление — из-за публикации карикатуры на депутата от крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» LFI Даниэль Обоно. Чернокожая женщина-депутат была изображена на рисунке в образе рабыни XVIII века — с железным ошейником на шее.

Сам Сапен, выступая перед сотрудниками Radio France, осудил эту карикатуру, опубликованную еще до его прихода в редакцию еженедельника. Но для его противников этого оказалось недостаточно. В субботу в газете Le Parisien была опубликована петиция около 300 представителей культуры, науки и журналистики. Среди них писательница и нобелевский лауреат Анни Эрно, актрисы Романа Боринже, Жозиан Баласко, Жюли Гайе и Коринн Масьеро, кинорежиссер Патрис Леконт, писательницы Лейла Слимани и Виржини Депант, фотограф Ян Артюс-Бертран. Они считают, что общественное радио не должно участвовать в «нормализации» идей Valeurs actuelles.

В обращении говорится о «границах допустимого плюрализма». Авторы напоминают, что плюрализм общественного вещания не может, по их мнению, превращаться в терпимость к идеям, которые угрожают демократии и основным правам человека. С одной стороны, общественный эфир должен представлять разные политические взгляды, с другой — не может становиться площадкой для тех, кого часть общества считает опасными.

Руководство Radio France смотрит на ситуацию иначе. Глава компании Сибиль Вейль настаивает: общественное радио именно потому и является общественным, что дает слово людям, которые думают по-разному.

«Мы не должны быть полицией мысли»,— заявила глава Radio France, объясняя сохранение в эфире выступлений Сапена.

По ее словам, задача журналистов — не осуждать человека заранее, а позволять французам слышать различные точки зрения.

Шарль Сапен пришел на France Inter не один, а в большой и пестрой компании журналистов и комментаторов. Руководство станции выстраивает эфир так, чтобы рядом звучали представители разных политических направлений. Идею приглашения одного из руководителей журнала, открыто представляющего правый политический спектр, на станции объясняют приближающимися президентскими выборами: в их ожидании общественный эфир должен быть открыт для разных политических лагерей.

Иными словами, Шарля Сапена зовут в эфир не как пропагандиста, а как отчасти «адвоката дьявола», чтобы проиллюстрировать взгляды крайне правых.

Если общественный канал приглашает только тех, с кем согласна его редакция, он перестает быть общественным. Логично. Но если в стремлении показать все политические оттенки он начинает давать одинаковое эфирное пространство демократическим партиям и изданиям, обвиняемым в расизме или разжигании ненависти, не превращается ли плюрализм в нормализацию экстремизма. Тоже не поспоришь. В воскресенье спор вышел за пределы редакции. Забастовка изменила утренний эфир. Обычные программы France Inter были сняты, тогда как утренние передачи France Culture и Franceinfo продолжились.

Спор вокруг одного журналиста оказался связан сразу с несколькими сюжетами. Это и будущее общественного вещания, и отношения СМИ с политической властью, и постепенное изменение границ между правыми, крайне правыми и консервативным центром. В прошлом году общественное телевидение и радио оказались под сильнейшим политическим давлением. Парламентская комиссия расследовала их нейтральность и финансирование. Справа зазвучали обвинения в левизне государственных СМИ, слева — предупреждения об угрозе давления правых. Сибиль Вейль прямо говорит, что давление на Radio France идет с обеих сторон. Обе стороны используют одни и те же аргументы: «демократия», «независимость», «общественная служба», «плюрализм». Только понимают их совершенно по-разному.

Для одних плюрализм означает возможность услышать даже самого неприятного собеседника и понять, что думают его не столь малочисленные поклонники. Для других — обязанность общественного радио провести жесткую границу и не превращать крайние идеи в часть обычной политической жизни.

Несколько минут эфира Сапена по воскресеньям стали маленьким тестом перед большой президентской кампанией. В мае 2027 года выборы состоятся в стране, где Марин Ле Пен возглавляет рейтинги, а ее «Национальное объединение» давно перестало быть пугалом. То, насколько далеко вправо вслед за настроениями общества может сдвинуться нормальная политическая дискуссия, обсуждается и на митингах, и в редакциях. В воскресенье утром France Inter ответила на этот вопрос музыкой, так и не ответив на вопрос, кто же должен ее заказывать на общественном радио.

Алексей Тарханов