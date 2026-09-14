На французском радио зазвучала музыка протеста
Станция France Inter бастует из-за прихода в эфир журналиста правого издания
В воскресенье утром, 13 сентября, радиостанция France Inter замолчала. Вместо обычной утренней программы слушателям включили музыку. На частоте общественной радиостанции не оказалось еженедельной политической колонки журналиста Шарля Сапена. Продолжившаяся в понедельник двухдневная забастовка Radio France стала новым эпизодом войны за границы политического плюрализма. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Акция протеста около штаб-квартиры Radio France в Париже
Фото: Ian LANGSDON / AFP
В два часа дня у «круглого дома» французского радио в Париже состоялась демонстрация работников France Inter, присоединившихся к забастовке. Лозунгом журналистов стало требование профсоюзов общественного радио: «Мы не согласны с тем, чтобы имя Radio France ассоциировалось с Valeurs actuelles. Никаких фашистских изданий на наших радиостанциях!»
Шарля Сапена, известного журналиста, прежде работавшего в Le Point и Le Figaro, летом ставшего заместителем главного редактора правого журнала Valeurs actuelles, а в конце августа получившего несколько минут эфирного времени на France Inter, едва ли можно назвать «фашистом». Однако выбор вызвал возмущение сотрудников радиостанции. В начале сентября общее собрание работников Radio France единогласно потребовало отказаться от его назначения, а межпрофсоюзный комитет пригрозил забастовкой.
При этом радио France Inter вовсе не пригласило на постоянную работу представителя Valeurs actuelles и не отдало ему редакционную политику станции. Речь идет о нескольких минутах политического комментария раз в неделю.
Сапен должен был стать одним из приглашенных экспертов наряду с журналистами разных изданий — от левых до правых. Но именно его присутствие оказалось для сотрудников радиостанции неприемлемым.
Еженедельник Valeurs actuelles французская левая пресса и профсоюзы относят к крайне правому флангу. В последние годы журнал неоднократно становился объектом судебных разбирательств. В 2024 году Кассационный суд окончательно подтвердил вынесенный ему приговор за расистское публичное оскорбление — из-за публикации карикатуры на депутата от крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» LFI Даниэль Обоно. Чернокожая женщина-депутат была изображена на рисунке в образе рабыни XVIII века — с железным ошейником на шее.
Сам Сапен, выступая перед сотрудниками Radio France, осудил эту карикатуру, опубликованную еще до его прихода в редакцию еженедельника. Но для его противников этого оказалось недостаточно. В субботу в газете Le Parisien была опубликована петиция около 300 представителей культуры, науки и журналистики. Среди них писательница и нобелевский лауреат Анни Эрно, актрисы Романа Боринже, Жозиан Баласко, Жюли Гайе и Коринн Масьеро, кинорежиссер Патрис Леконт, писательницы Лейла Слимани и Виржини Депант, фотограф Ян Артюс-Бертран. Они считают, что общественное радио не должно участвовать в «нормализации» идей Valeurs actuelles.
В обращении говорится о «границах допустимого плюрализма». Авторы напоминают, что плюрализм общественного вещания не может, по их мнению, превращаться в терпимость к идеям, которые угрожают демократии и основным правам человека. С одной стороны, общественный эфир должен представлять разные политические взгляды, с другой — не может становиться площадкой для тех, кого часть общества считает опасными.
Руководство Radio France смотрит на ситуацию иначе. Глава компании Сибиль Вейль настаивает: общественное радио именно потому и является общественным, что дает слово людям, которые думают по-разному.
«Мы не должны быть полицией мысли»,— заявила глава Radio France, объясняя сохранение в эфире выступлений Сапена.
По ее словам, задача журналистов — не осуждать человека заранее, а позволять французам слышать различные точки зрения.
Шарль Сапен пришел на France Inter не один, а в большой и пестрой компании журналистов и комментаторов. Руководство станции выстраивает эфир так, чтобы рядом звучали представители разных политических направлений. Идею приглашения одного из руководителей журнала, открыто представляющего правый политический спектр, на станции объясняют приближающимися президентскими выборами: в их ожидании общественный эфир должен быть открыт для разных политических лагерей.
Иными словами, Шарля Сапена зовут в эфир не как пропагандиста, а как отчасти «адвоката дьявола», чтобы проиллюстрировать взгляды крайне правых.
Если общественный канал приглашает только тех, с кем согласна его редакция, он перестает быть общественным. Логично. Но если в стремлении показать все политические оттенки он начинает давать одинаковое эфирное пространство демократическим партиям и изданиям, обвиняемым в расизме или разжигании ненависти, не превращается ли плюрализм в нормализацию экстремизма. Тоже не поспоришь. В воскресенье спор вышел за пределы редакции. Забастовка изменила утренний эфир. Обычные программы France Inter были сняты, тогда как утренние передачи France Culture и Franceinfo продолжились.
Спор вокруг одного журналиста оказался связан сразу с несколькими сюжетами. Это и будущее общественного вещания, и отношения СМИ с политической властью, и постепенное изменение границ между правыми, крайне правыми и консервативным центром. В прошлом году общественное телевидение и радио оказались под сильнейшим политическим давлением. Парламентская комиссия расследовала их нейтральность и финансирование. Справа зазвучали обвинения в левизне государственных СМИ, слева — предупреждения об угрозе давления правых. Сибиль Вейль прямо говорит, что давление на Radio France идет с обеих сторон. Обе стороны используют одни и те же аргументы: «демократия», «независимость», «общественная служба», «плюрализм». Только понимают их совершенно по-разному.
Для одних плюрализм означает возможность услышать даже самого неприятного собеседника и понять, что думают его не столь малочисленные поклонники. Для других — обязанность общественного радио провести жесткую границу и не превращать крайние идеи в часть обычной политической жизни.
Несколько минут эфира Сапена по воскресеньям стали маленьким тестом перед большой президентской кампанией. В мае 2027 года выборы состоятся в стране, где Марин Ле Пен возглавляет рейтинги, а ее «Национальное объединение» давно перестало быть пугалом. То, насколько далеко вправо вслед за настроениями общества может сдвинуться нормальная политическая дискуссия, обсуждается и на митингах, и в редакциях. В воскресенье утром France Inter ответила на этот вопрос музыкой, так и не ответив на вопрос, кто же должен ее заказывать на общественном радио.