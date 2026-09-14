Жителя Нижегородской области обвинили в незаконном изготовлении оружия
У жителя города Бор Нижегородской области изъяли арсенал оружия и предметы для его производства, сообщили в региональном ГУ МВД. В отношении 43-летнего борчанина возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
При обыске дома у фигуранта нашли весы и тиски, два пистолета, четыре ствола, 35 патронов, а также заготовку ствола и другие элементы для изготовления оружия.
По словам задержанного, оружие он изготавливал для себя. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В полиции добавили, что противоправная деятельность выявлена в рамках операции «Оружие» вместе с сотрудниками областного УФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Росгвардией выявила 111 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах страны.