Жителя Нижегородской области обвинили в незаконном изготовлении оружия

У жителя города Бор Нижегородской области изъяли арсенал оружия и предметы для его производства, сообщили в региональном ГУ МВД. В отношении 43-летнего борчанина возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

При обыске дома у фигуранта нашли весы и тиски, два пистолета, четыре ствола, 35 патронов, а также заготовку ствола и другие элементы для изготовления оружия.

По словам задержанного, оружие он изготавливал для себя. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В полиции добавили, что противоправная деятельность выявлена в рамках операции «Оружие» вместе с сотрудниками областного УФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Росгвардией выявила 111 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах страны.

Галина Шамберина