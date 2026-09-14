В пяти регионах Сибири прошли массовые задержания подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ провели задержание 111 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах России. Оперативные мероприятия прошли в том числе в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской области, а также в республиках Тыва и Хакасия, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области Фото: Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области

По данным органов госбезопасности, из незаконного оборота было изъято 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Александра Стрелкова