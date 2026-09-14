Курултай Башкирии рассмотрит вопрос о коррупции в Верховном суде республики

Курултай Башкирии 17 сентября проведет внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о «коррупционных проявлениях» в Верховном суде Башкирии. Об этом на совещании регионального кабмина заявил исполняющий обязанности спикера парламента Илшат Тажитдинов.

По его словам, рабочая группа и профильный комитет Курултая на прошлой неделе подготовили проект постановления об официальном обращении в высшие судебные органы России с вопросами о нарушениях закона в судебном системе Башкирии. Официальные обращения будут поданы в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей России и Совет судей России.

Поводом для реакции парламентариев стали результаты проверки Контрольно-счетной палаты Уфы, которая обнаружила, что судейский корпус Башкирии якобы использовал транспорт, находящийся на бюджете города, для поездок в Татарстан и обратно.

«Депутаты крайне возмущены с ситуацией в Верховном суде. Ведь речь идет не только об отдельных персоналиях, но и о доверии граждан к правосудию и власти в целом, поэтому оставаться в стороне от этой ситуации мы — депутаты — не можем», — заявил господин Тажитдинов.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил «не горячиться» и перенести вопрос на более отдаленный срок.

Подробнее о ситуации — в ближайшем номере «Ъ».

Идэль Гумеров