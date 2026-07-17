КСП Уфы проверит бюджетные траты на автопарк мэрии

Контрольно-счетная палата Уфы с 21 июля по 17 августа проведет проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств на транспорт мэрии и подведомственных ей учреждений. Об этом говорится в приказе ведомства, подписанном его председателем Натальей Савиных 15 июля (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»).

Днем ранее с соответствующей просьбой в КСП обратился председатель горсовета Уфы Марат Васимов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Васимов не первый раз заостряет внимание надзорных ведомств на автопарке администрации города. Несколько дней назад он попросил руководителя следственного управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского провести проверку по фактам возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда Башкирии. В обращении спикер горсовета отмечал, что «фиксировались неоднократные случаи предоставления служебного транспорта (с водителями и оплатой горюче-смазочных материалов за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда Республики Башкортостан, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана».

Олег Вахитов