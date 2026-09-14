Глава Минтранса открыл путепровод через ж/д-пути на трассе Екатеринбург — Курган

В Свердловской области открыли путепровод через железную дорогу на 55 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Регион ждал эту развязку более 30 лет, подчеркнул губернатор Денис Паслер в своем канале в Max. Длина путепровода составила более 30 м, ширина — 26 м, сам путепровод планируется расширить до четырех полос.

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В открытии приняли участие Денис Паслер, глава Минтранса РФ Андрей Никитин, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров.

Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне и повышает пропускную способность трассы. Как отметил глава региона, также стала безопаснее дорога к селам Белоярского округа, в первую очередь, к деревне Марамзина и селу Логиново. «В сутки по железной дороге в этом месте проходит 171 поезд, переезд был закрыт по 15 часов. И все это время люди стояли в пробках — более 14 тыс. машин ежедневно. В прошлом году при поддержке Романа Витальевича мы начали решать этот вопрос. Уже в сентябре 2025 года дорожники приступили к работам, а сегодня по путепроводу едут первые автомобили»,— сказал губернатор.

Первый этап строительства дорожники планировали завершить в ноябре 2026 года. Полностью четырехполосный путепровод со съездами к населенным пунктам введут в эксплуатацию после второго этапа строительства — в конце 2027 года.

Ирина Пичурина