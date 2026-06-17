Работы на путепроводе на трассе Екатеринбург — Курган завершили на 80%

Строительство путепровода на 55-м км автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области завершено на 80%, сообщили в Уралуправтодоре.

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Путепровод над железнодорожными путями начали строить в сентябре 2025 года. Он понадобился из-за того, что автомобили регулярно стояли в заторах из-за переезда.

Сейчас завершили устройство пролетного строения и ведут подготовку к укладке дорожного покрытия, переустраивают инженерные коммуникации железнодорожных путей и линий электропередач. Отсыпали уже более 400 тыс. куб. м грунта (53% от плана), устроили больше 6 тыс. кв. м нижних слоев основания дорожной одежды, возвели 60% армогрунтовых подпорных стен.

Новый путепровод будет иметь по две полосы движения в каждом направлении. Встречные потоки разделят осевым барьерным ограждением.

Для пешеходов установят барьерные и перильные ограждения, вдоль сооружения смонтируют шумозащитные экраны. Также построят подходы и разворотные петли для удобной связи между населенными пунктами.

Первый этап строительства дорожники планируют завершить в ноябре 2026 года и запустить рабочее движение по двум полосам в обе стороны. Полностью четырехполосный путепровод со съездами к населенным пунктам введут в эксплуатацию после второго этапа строительства — в конце 2027 года.

Строительство трассы запускали вместе с главой Росавтодора Романом Новиковым. «Дорога проходит через железнодорожные пути, и пропуск железнодорожных составов затрудняет движение. Транспортный поток давно превысил пропускную способность этого участка»,— пояснял тогда глава Свердловской области Денис Паслер.

Анна Капустина