ФАС проанализирует цены на 13 популярных лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на 13 лекарств. В их числе обезболивающее средство «Пенталгин НЕО», препараты для лечения заболеваний горла «Лизобакт» и «Септолете Тотал», а также лекарство от кашля «Ренгалин».
В ФАС провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарств. Речь идет о препаратах, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. Регулятор отметил, что даже не включенные в список лекарства «должны продаваться по доступным для граждан ценам».
«Ведомство направило в фармкомпании запросы ценообразования на 13 востребованных у граждан препаратов. ФАС России запросила информацию об объемах продаж этих лекарственных препаратов, а также детализированные данные о формировании цен»,— уточнили в пресс-службе.
По подсчетам RNC Pharma, в январе—июне 2026 года через аптеки было реализовано 2,35 млрд упаковок лекарств, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. В то же время в деньгах рынок растет: за первые полгода в рознице продано лекарств более чем на 1 трлн руб., что на 10,9% больше. Падение спроса прежде всего отразилось на безрецептурных лекарствах.
Подробности — в материале «Ъ» «Аптеки следуют рецептам».
Проверка цены на нерегулируемые препараты может учитывать не только ее конечный уровень, но и структуру затрат. По оценке гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, около 80% себестоимости лекарств определяется ценами на сырье, которое закупается за валюту: при падении курса рубля себестоимость производства растет.
Итогом анализа при выявлении нарушения может стать антимонопольная оценка цены как монопольно высокой. В декабре 2024 года ФАС уже признала ООО «КРКА-РУС» нарушившим законодательство за установление монопольно высокой цены на не имеющий аналогов препарат «Ко-Дальнева», стоимость которого повысили на 10–16% в зависимости от дозировки. Собранные о 13 препаратах сведения могут стать основанием не только для фиксации различий в ценах, но и для проверки их соответствия антимонопольным требованиям.