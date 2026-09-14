ФАС проанализирует цены на 13 популярных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на 13 лекарств. В их числе обезболивающее средство «Пенталгин НЕО», препараты для лечения заболеваний горла «Лизобакт» и «Септолете Тотал», а также лекарство от кашля «Ренгалин».

В ФАС провели анализ наиболее востребованных у граждан лекарств. Речь идет о препаратах, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. Регулятор отметил, что даже не включенные в список лекарства «должны продаваться по доступным для граждан ценам».

«Ведомство направило в фармкомпании запросы ценообразования на 13 востребованных у граждан препаратов. ФАС России запросила информацию об объемах продаж этих лекарственных препаратов, а также детализированные данные о формировании цен»,— уточнили в пресс-службе.

По подсчетам RNC Pharma, в январе—июне 2026 года через аптеки было реализовано 2,35 млрд упаковок лекарств, что на 3,1% меньше, чем годом ранее. В то же время в деньгах рынок растет: за первые полгода в рознице продано лекарств более чем на 1 трлн руб., что на 10,9% больше. Падение спроса прежде всего отразилось на безрецептурных лекарствах.

Подробности — в материале «Ъ» «Аптеки следуют рецептам».