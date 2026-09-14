Орешкин спрогнозировал продолжение «опережающего роста зарплат» у россиян
В России сохраняется рост зарплат, утверждает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он считает, что тенденция сохранится.
«У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться»,— заявил господин Орешкин в комментарии «Юнашев Live».
Чиновник также выразил мнение, что «без здорового отдыха эффективного труда никогда не бывает». По мнению помощника президента, количество выходных и праздничных дней не имеет негативного влияния на динамику роста ВВП.
Центробанк на прошлой неделе говорил, что рост зарплат замедляется. ЦБ также отметил небольшой рост безработицы. По данным Росстата, в июле безработица составила 2,3% против 2,1–2,2% ранее в этом году. Показатель в 2,1% в мае стал минимальным за всю историю наблюдения с 1991 года.
В 2024 году регулятор связывал высокий рост зарплат с дефицитом трудовых ресурсов: спрос на работников увеличился, а предложение сократилось. Поэтому компании повышают оплату, чтобы привлекать людей для расширения производства и удерживать уже нанятых сотрудников; при ограниченном предложении труда зарплаты могут расти быстрее производительности.
Главное ограничение — соотношение зарплат и производительности. Если затраты на оплату труда увеличиваются быстрее выпуска, компании сталкиваются с ростом издержек и могут переносить их в цены, что усиливает инфляционные риски.
Для сохранения рентабельности бизнесу в такой ситуации приходится повышать производительность труда. Дополнительным барьером остаются исчерпание производственных мощностей и ограниченность рабочей силы.