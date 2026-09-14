Погибшие при атаке беспилотников в Нижнекамске девушки ехали из клуба домой

Две девушки, погибшие при атаке беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск 13 сентября, находились в автомобиле и ехали из клуба домой. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

В момент атаки машина стояла на перекрестке: осколок БПЛА попал в дерево, а его обломок ударил по автомобилю. В машине находились еще два человека. Они получили тяжелые травмы и сейчас находятся под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что всего при атаке пострадали 14 человек. Беспилотники повредили несколько жилых домов, на одном из предприятий города произошел пожар.

Анна Кайдалова