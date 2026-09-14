Музею имени Короленко в Удмуртии установят охранную зону

Музею «Вуж Мултан» — дому, в котором останавливался журналист Владимир Короленко во время «Мултанского дела» в конце XIX века, — установят зону охраны объекта культурного наследия (ОКН). Соответствующее постановление правительства Удмуртии опубликовано на сайте кабмина. Музей находится в селе Короленко в Кизнерском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Нурсафина, vk Фото: Алсу Нурсафина, vk

Согласно постановлению, в охранной зоне, среди прочего, запрещается строительство объектов капстроительства, за исключением мер, направленных на сохранение ОКН, не разрешается размещать источники повышенной пожаро- и взрывоопасности, использовать строительные технологии с динамическими нагрузками на ОКН.

Напомним, в августе прокуратура региона выявила нарушения при содержании музея: в частности, для герметизации примыканий окон и деревянных конструкций использовалась монтажная пена, которая искажала исторический облик объекта.

Музей находится в доме, где в 1895 году останавливался Владимир Короленко. Он известен как защитник удмуртов, ложно обвиненных в те годы в человеческих жертвоприношениях. Речь идет о «Мултанском деле».