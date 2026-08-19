Прокуратура выявила нарушения при содержании музея имени Короленко в Удмуртии

Прокуратура Удмуртии нашла нарушения при содержании музея «Вуж Мултан» имени В. Г. Короленко в Кизнерском районе. Как сообщает надзорный орган, для герметизации примыканий окон и деревянных конструкций использовалась монтажная пена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Нурсафина, vk Фото: Алсу Нурсафина, vk

Ее выступы искажали исторический архитектурный облик объекта культурного наследия. Такой способ герметизации «не соответствовал принципам сохранения его подлинности».

При содержании бюста писателя Владимира Короленко прокуратура выявила дефекты облицовочного покрытия: под плиточным покрытием на подходной площадке и лестничном марше разрушалось основание.

Надзорный орган внес представление руководству музея. Культурные объекты привели в надлежащее состояние.

Музей находится в доме, где в 1895 году останавливался Владимир Короленко. Он известен как защитник удмуртов, ложно обвиненных в те годы в человеческих жертвоприношениях. Речь идет о «Мултанском деле».