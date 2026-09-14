Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мировой судья из Башкирии пожаловался на лишение особого статуса

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС РФ) 21 сентября может рассмотреть жалобу бывшего мирового судьи Айрата Аминева на решение о прекращение его отставки. Вопрос включен в предварительную повестку заседания.

Айрат Аминев был мировым судьей по Туймазинскому району и городу Туймазы. В феврале Квалификационная коллегия судей Башкирии включила в свою повестку вопрос о лишении его статуса судьи в отставке из-за несоблюдения возложенных законом запретов и ограничений. Инициатором прекращения отставки был председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов. Представление Совета судей было удовлетворено 30 июня.

По данным из открытых источников, Айрат Аминев был мировым судьей с 2011 года. Также он являлся депутатом горсовета Туймазов и директором завода «Сава Бетон».

Идэль Гумеров