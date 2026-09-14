Мировой судья из Башкирии пожаловался на лишение особого статуса

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС РФ) 21 сентября может рассмотреть жалобу бывшего мирового судьи Айрата Аминева на решение о прекращение его отставки. Вопрос включен в предварительную повестку заседания.

Айрат Аминев был мировым судьей по Туймазинскому району и городу Туймазы. В феврале Квалификационная коллегия судей Башкирии включила в свою повестку вопрос о лишении его статуса судьи в отставке из-за несоблюдения возложенных законом запретов и ограничений. Инициатором прекращения отставки был председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов. Представление Совета судей было удовлетворено 30 июня.

По данным из открытых источников, Айрат Аминев был мировым судьей с 2011 года. Также он являлся депутатом горсовета Туймазов и директором завода «Сава Бетон».

Идэль Гумеров