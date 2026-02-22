Четверо судей Верховного суда Башкирии подали в отставку

Судьи Верховного суда Башкирии Юлия Троценко, Хайдар Салихов, Зульфия Рамазанова и Айгуль Салишева могут уйти в отставку, их заявления о прекращении полномочий 26 февраля может рассмотреть квалификационная коллегия судей (ККС) Башкирии. Предварительная повестка заседания опубликована на сайте ККС.

Кроме того, в отставку подал заместитель председателя Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов. Что стало поводом для заявлений, неизвестно.

Мировой судья участка №7 по Стерлитамаку Евдокия Мустафина самостоятельно подала заявление о прекращении своей отставки в связи с деятельностью, несовместимой со статусом судьи. На прекращении отставки мирового судьи участка №7 по Туймазинскомй району Айрата Аминева и участка №10 по Октябрьскому району Уфы Артура Шамсутдинова настаивает председатель Совета судей Башкирии Ильфат Фахрутдинов из-за несоблюдения запретов и ограничений на судей и судей в отставке.

Всего коллегия собирается рассмотреть 26 вопросов. Будет принято решение о кандидатуре трех мировых судей. Также в повестке — 14 представлений председателя Верхнового суда Башкирии Раиля Шайдуллина и председателя арбитражного суда Башкирии Николая Архиереева об аттестации судей.

Идэль Гумеров