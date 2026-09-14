Снова никто не выкупил недостроенный НПЗ с американскими инвестициями в Липецкой области

Никто не заявился на повторный аукцион по продаже имущественного комплекса ООО «Топливно-энергетическая компания "Раненбург"» (34% принадлежат Николаю Агапову, остальные собственники скрыты) в Чаплыгине Липецкой области. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 173,9 млн руб. В него входит часть производственной инфраструктуры, которая создавалась для строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью 700 тыс. т в год с выпуском топлива стандарта «Евро-4». Проект был заявлен в 2006 году американским инвестором Eximbank USA, но не был завершен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущество ТЭК «Раненбург» в Чаплыгине Липецкой области

Фото: ГИС Торги Имущество ТЭК «Раненбург» в Чаплыгине Липецкой области

Фото: ГИС Торги

На продажу выставлялись складское помещение для хранения аммиачной воды площадью 221 кв. м, подъездной путь на 653 кв. м, а также земельный участок на 524,3 тыс. кв. м, предназначенный для размещения промышленных объектов.

Активы реализуются в принудительном порядке в рамках исполнительного производства. Они обременены арестом, ипотекой и запретом на регистрационные действия.

Предыдущий аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок, хотя начальная цена лота на нем была выше на 15%: она составляла 204,6 млн руб.

Власти Липецкой области одобрили строительство нефтеперерабатывающего завода в Чаплыгинском районе в 2006 году. Инициатором стало ООО «ТЭК "Раненбург"», которое создала группа московских предпринимателей. Объем капиталовложений оценивался в 1,3 млрд руб. Финансовую основу проекта должны были составить кредитные средства: 70% предоставлял Сбербанк, оставшиеся 30% — американский Eximbank USA. Производственная программа мини-НПЗ предусматривала выпуск бензина класса «Евро-4» с использованием биоэтанола и биодизеля, а также нефтехимического сырья для предприятий по выпуску белой техники. Строительство планировали завершить к 2008 году.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Липецким властям померещилась нефть».

Алина Морозова