Имущество ТЭК «Раненбург» в липецком Чаплыгине не продали за 205 млн рублей

Аукцион по продаже имущества ООО «Топливно-энергетическая компания Раненбург» в городе Чаплыгин Липецкой области признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Речь идет о складе аммиачной воды и участке площадью более 52 га под промышленные предприятия. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 204,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран имущество ТЭК «Раненбург» в Чаплыгине

Фото: ГИС Торги имущество ТЭК «Раненбург» в Чаплыгине

Фото: ГИС Торги

В состав лота входили три объекта: подъездной путь (653 кв. м), склад площадью 221 кв.м, а также земельный участок под промышленные предприятия площадью 524,3 тыс. кв. м. Шаг аукциона составлял 1 млн руб., задаток — 30 млн руб.

Согласно выписке из ЕГРН, на участке также расположены два объекта недвижимости, которые не подлежат реализации и принадлежат самой ТЭК «Раненбург». Реализуемое имущество обременено арестом, запретом регистрации и ипотекой.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области также не состоялись торги по продаже здания торгового техникума в Лебедяни за 31,3 млн руб. Имущественный комплекс выставлялся уже дважды, и оба раза не нашел покупателей.

Диана Нагайцева