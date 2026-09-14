Маск анонсировал запуск суперкомпьютеров Nvidia в космос в 2027 году

Компания SpaceX начнет в 2027 году запускать в космос суперкомпьютеры, которые обрабатывают задачи искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mark Schiefelbein / AP Илон Маск

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Господин Маск ответил на публикацию другого пользователя. Тот написал, что «дата-центры» могут появиться к 2035 году, если компании-производители «разберутся с охлаждением». «Я вполне уверен, что SpaceX будет запускать ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72 в космос в следующем году»,— ответил на публикацию Илон Маск.

Nvidia VR NVL72 — сверхмощный сервер. Он выполняет математические вычисления для нейросетей. Для создания дата-центра такие компании, как, например, OpenAI и Microsoft, объединяют тысячи стоек VR NVL72 вместе через оптические кабели для создания вычислительной сети.

В марте глава SpaceX прогнозировал, что через три года вычислительные мощности для ИИ-моделей будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле. В августе SpaceX и Nvidia сообщили о стратегическом партнерстве для работы над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта.