Маск анонсировал запуск суперкомпьютеров Nvidia в космос в 2027 году
Маск: SpaceX запустит суперкомпьютеры Nvidia в космос в 2027 году
Компания SpaceX начнет в 2027 году запускать в космос суперкомпьютеры, которые обрабатывают задачи искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.
Илон Маск
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Господин Маск ответил на публикацию другого пользователя. Тот написал, что «дата-центры» могут появиться к 2035 году, если компании-производители «разберутся с охлаждением». «Я вполне уверен, что SpaceX будет запускать ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72 в космос в следующем году»,— ответил на публикацию Илон Маск.
Nvidia VR NVL72 — сверхмощный сервер. Он выполняет математические вычисления для нейросетей. Для создания дата-центра такие компании, как, например, OpenAI и Microsoft, объединяют тысячи стоек VR NVL72 вместе через оптические кабели для создания вычислительной сети.
В марте глава SpaceX прогнозировал, что через три года вычислительные мощности для ИИ-моделей будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле. В августе SpaceX и Nvidia сообщили о стратегическом партнерстве для работы над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта.
Логика проекта — вынести часть энергозатратных ИИ-вычислений за пределы наземной инфраструктуры и использовать солнечную энергию. Такой подход рассматривается как ответ на растущий спрос ИИ на электричество, который наземные дата-центры могут не удовлетворить без серьезных последствий для экологии и инфраструктуры.
Однако размещение оборудования на орбите не устраняет ключевые проблемы дата-центров автоматически. В вакууме тепло от процессоров нельзя отвести обычным способом: его потребуется передавать на радиаторы и излучать; кроме того, аппаратуру будут ограничивать радиация, микрометеориты, деградация электроники и невозможность быстрого ремонта.
Экономика проекта будет зависеть не только от мощности вычислителей, но и от стоимости запуска, надежной связи с Землей, кибербезопасности и синхронизации работы нескольких аппаратов. Поэтому преимуществом космической схемы может стать доступ к солнечной энергии, но ее реализация потребует решить задачи охлаждения, обслуживания и передачи данных.