SpaceX и Nvidia создадут космический центр обработки данных для ИИ
Аэрокосмическая корпорация SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с технологической компанией Nvidia. Они будут совместно работать над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).
Как указала SpaceX в соцсети X, речь идет о разработке оборудования для спутников Starmind AI1. Каждый из них будет оснащен графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами NVIDIA Vera.
SpaceX планирует запустить первые спутники AI1 в начале 2027 года. Как сообщала корпорация, каждый из них способен обеспечивать около 120 кВт вычислительной мощности для задач ИИ.
В начале июня 2026 года Илон Маск представил проект спутника AI1, который будет использоваться для ИИ-вычислений в космосе. Этот аппарат должен поддерживать мощность 120–150 кВт, что сопоставимо с одной стойкой ЦОД на самых мощных серверах Nvidia. Проект орбитальной сети дата-центров, которая в перспективе должна включать 1 млн аппаратов, является попыткой найти для вычислений новую среду с доступом к солнечной энергии и удаленностью от земных площадок.
SpaceX также заключила аналогичную сделку с американским ИИ-стартапом Reflection в июне 2026 года, согласно которой стартап будет выплачивать около $150 млн ежемесячно до 2029 года. В марте 2026 года аэрокосмическая корпорация SpaceX отложила запланированную на этот год миссию к Марсу, чтобы реализовать программу NASA по полету на Луну, при этом корректировка стратегии совпала с объединением SpaceX с ИИ-стартапом Илона Маска xAI.
С середины июня по начало июля 2026 года Nvidia, SpaceX и Amazon выпустили облигации на общую сумму $75 млрд, по $25 млрд каждая, при этом SpaceX планирует направить значительную часть этих средств на рефинансирование промежуточного кредита, полученного для объединения xAI в единую структуру со SpaceX. С начала 2026 года гиперскейлеры Alphabet, Amazon, Nvidia, Oracle и SpaceX суммарно разместили облигации примерно на $244 млрд, причем эта сумма включает средства, направленные на центры обработки данных, вычислительные ускорители и другую инфраструктуру для ИИ.