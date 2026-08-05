SpaceX и Nvidia создадут космический центр обработки данных для ИИ

Аэрокосмическая корпорация SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с технологической компанией Nvidia. Они будут совместно работать над космическим центром обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).

Как указала SpaceX в соцсети X, речь идет о разработке оборудования для спутников Starmind AI1. Каждый из них будет оснащен графическими процессорами NVIDIA Rubin и центральными процессорами NVIDIA Vera.

SpaceX планирует запустить первые спутники AI1 в начале 2027 года. Как сообщала корпорация, каждый из них способен обеспечивать около 120 кВт вычислительной мощности для задач ИИ.