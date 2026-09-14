Заповедный актив: почему квартиры в «Кедровом» нужно брать до запуска прямых рейсов в Шерегеш

Шерегеш стремительно превращается во всесезонный российский кластер, который активно поддерживается на федеральном уровне. Сегодня это один из самых быстрорастущих курортов России: более 60 километров трасс, 22 подъемника, свыше 80 ресторанов и кафе, 30 пунктов проката спортивного оборудования. Курорт избавляется от статуса исключительно зимнего направления, однако главная ставка инвесторов делается еще и на транспортную революцию, которая произойдет в ближайшие годы.

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Ключевым драйвером капитализации станет открытие собственного аэропорта всего в 7 километрах от курорта. Сейчас гости добираются через аэропорты Новокузнецка, Кемерова и Новосибирска. Прямые рейсы кардинально изменят портрет туриста, открыв доступ к аудитории европейской части страны. По аналогии с другими региональными курортами, запуск авиасообщения традиционно дает скачок стоимости земли и жилья на 30–50%.

Параллельно формируется площадь Трех вокзалов — единый транспортно-пересадочный узел, где сойдутся железнодорожный вокзал, автовокзал и станция подбрасывающей канатной дороги. Гость сможет выйти из поезда и подняться к горе без такси и трансфера. По прогнозам региональных властей и отраслевых аналитиков, реализация этих проектов обеспечит рост туристического потока к 2030 году на 88%. Для инвестора покупка недвижимости сейчас — это вход в федеральный кластер на этапе формирования инфраструктуры по ценам регионального рынка.

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

В эпицентре этого масштабного развития появляются новые проекты. Федеральный девелопер «УГМК-Застройщик» запускает здесь эко-квартал «Кедровый». Проект расположен в горной деревне курорта Шерегеш — уникальной заповедной локации между секторами А и В, где годами сохранялась атмосфера курортной деревни для проживания туристов, с гостевыми домами и шале. Проект окружен живописными панорамами на горы, лес и реку Каменушка. На территории появится семь домов общей площадью более 21 тыс. кв. м для 550 человек. Первые три дома (273 квартиры) уже получили разрешение на строительство, а окончание работ по первой очереди запланировано в IV квартале 2028 года.

Локация: горы на расстоянии вытянутой руки

Локация обеспечивает прямой доступ к активностям курорта. Дорога от квартала до ключевых подъемников и горнолыжных трасс займет около 5 минут пешком. В пяти минутах езды на автомобиле расположен флагманский объект компании в секторе F — пятизвездочный отель «Шермонт». Для резидентов квартала доступна его инфраструктура развлечений и отдыха: рестораны, караоке-бар, банный комплекс, а в ближайшей перспективе — большой спа-центр с бассейном под открытым небом.

Концепция проекта вдохновлена скандинавским стилем хюгге, где ценятся натуральные текстуры и обилие света. Дома невысокой этажности до 8 этажей не спорят с ландшафтом тайги, а мягко вписываются в него. В отделке фасадов и внутренних пространств преобладают светлые и теплые тона — белый, бежевый, молочный, серый, а также натуральные материалы — дерево и камень. Пространство лобби работает как лаундж-зона резидентов: материалы отделки и дизайнерская мебель подобраны так, чтобы создать ощущение уюта и визуальной легкости. В домах представлены одно- и двухкомнатные квартиры с балконами и панорамными окнами, откуда открываются красивые виды на горы и лес. Благодаря камерности проекта и отсутствию поблизости старого жилого фонда внутри квартала создается атмосфера закрытого загородного клуба.

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Жителям не нужно покидать территорию для решения бытовых задач — все необходимое находится прямо в доме. На первом этаже одной из секций запланирован детский сад, что закрывает острый вопрос дошкольного образования внутри квартала. Здесь же предусмотрены ски-румы, прокат спортивного снаряжения, магазины формата «у дома», аптеки, бары, кофейни и пекарни.

Для автовладельцев предусмотрен паркинг на 121 машино-место, который освободит дворы от личного транспорта, а еще 46 мест предусмотрено под гостевую парковку. Украшением «Кедрового» станет закрытый двор-сад. Хвойные деревья и кустарники создадут атмосферу тишины и уединения — здесь можно выпить кофе или провести вечер в кругу семьи. Для детей предусмотрена игровая площадка из натуральных экологичных материалов.

Застройщик предусмотрел четыре варианта отделки. Предчистовая (white box) подходит для реализации индивидуального дизайн-проекта тем, кто хочет создать пространство под себя. Чистовой вариант предложит готовые стены и полы природных оттенков. Пакет «под ключ» включает чистовую отделку с меблировкой и техникой, а четвертый формат доведен до абсолютной готовности: квартира передается с полной меблировкой, техникой, а также комплектацией текстилем и посудой. В этом случае объект становится полноценным инвестиционным продуктом — актив готов к сдаче в аренду после получения ключей.

Эксплуатацию комплекса ведет собственная управляющая компания. По запросу резидентов она обеспечивает клининг квартиры, чек-ин/чек-аут для гостей, бронирование паркинга и организацию хранения вещей в индивидуальных ски-румах.

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Реализация квартир ведется по договорам долевого участия (ДДУ) в рамках 214-ФЗ. Покупателям доступны все государственные ипотечные программы. Помимо 100% оплаты, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку с возможностью согласования комфортного первоначального взноса и гибкого графика платежей.

Готовность к жизни и инвестициям

Главное преимущество «Кедрового» — вариативность. Владелец самостоятельно определяет сценарий эксплуатации собственности. Квартира может стать его личной резиденцией в сибирской Швейцарии. Больше не нужно мониторить сайты бронирования, зависеть от политики отельеров или переплачивать за пиковые даты. Резидент сам решает, когда ему приехать кататься на пухляке. Можно также передать ключи родным и друзьям или вовсе уйти на удаленку, проживая в курортной зоне с панорамными видами на лес и горы.

Если же рассматривать объект как инвестиционный инструмент, открываются два сценария. Первый — долгосрочная аренда, когда отельерам, школам инструкторов, ресторанам и спа-комплексам критически важно селить персонал рядом с работой. Второй сценарий — краткосрочная аренда для путешественников, формирующая доходность на пиках спроса.

Центр продаж «Шермонт» Шерегеш, Гора Зеленая, ул. Весенняя, 62 +7 343 311 24 40 Центральный офис г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 9 +7 (343) 253-58-05

На текущий момент продажи объектов эко-квартала «Кедровый» не ведутся, осуществляется бронирование, денежные средства не привлекаются.

Застройщик ООО «СЗ "АРТ-ЭТЮД"» | ИНН 6686157652