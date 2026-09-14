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Две девушки погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск 13 сентября оказали две девушки. Во время удара дрона они ехали в автомобиле. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев.

«Это молодые девушки, они находились в автомобиле в момент атаки, на перекрестке 30 Лет Победы и улицы Студенческой. Еще два человека в той машине получили тяжелые травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей»,— сказал господин Беляев на совещании в горадминистрации.

Мэр отметил, что администрация города взаимодействует с родственниками погибших. Ее сотрудники окажут семьям необходимую помощь.

При атаке 13 сентября пострадали 14 человек. Дроны попали в несколько жилых домов. На одном из предприятий города произошел пожар. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Месяцем ранее, 10 августа 2026 года, Нижнекамск уже подвергался массированной атаке БПЛА. Тогда, по сообщениям властей Татарстана, дроны атаковали одновременно производственные и гражданские объекты города.

По предварительным данным того дня, погибли 13 человек и 75 пострадали. В Татарстане после атаки был объявлен траур.

Таким образом, удар 13 сентября, затронувший жилые дома и предприятие, продолжил серию атак, при которых под поражение попадала как промышленная, так и городская инфраструктура Нижнекамска.

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