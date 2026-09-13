Курское ПВО сбило две крылатые ракеты: обломки упали на улицах, есть разрушения

Утром в воскресенье, 13 сентября, система ПВО сбила две крылатые ракеты. В результате падения обломков в поселке Юбилейный Курского района поврежден автомобиль, а также посечены фасады и остекление двух частных домов. Фрагменты также упали на нескольких улицах Курска — есть незначительные повреждения трех домов. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На местах работают оперативные службы. После обязательно выедут комиссии по оценке, чтобы зафиксировать ущерб — поможем с восстановлением. Пожалуйста, в случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь и не поднимайте их»,— обратился к курянам господин Хинштейн.

Также глава региона сегодня сообщил, что в период с 9:00 субботы, 12 сентября, до 9:00 воскресенья в регионе сбили 169 беспилотников различного типа. Помимо этого, 90 раз артиллерия была применена по отселенным районам, десять раз БПЛА атаковали с помощью взрывных устройств. Погибших и пострадавших в результате атак нет, но в селе Капыстичи Рыльского района была повреждена вышка сотовой связи.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в ночь на 13 сентября три БПЛА были уничтожены над Орловской областью. Обломки одного из них упали на территории Заводского района областного центра, в результате чего побило стекла в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада №98.

Денис Данилов