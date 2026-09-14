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Новосибирские власти сообщили о ликвидации дефицита дизельного топлива

На АЗС Новосибирской области больше нет дефицита дизельного топлива. Об этом сообщил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«С поставкой дизеля ситуация нормализовалась, и на сегодняшний день нет необходимости в лимитах на дизельное топливо»,— констатировал господин Рягузов на областном оперативном совещании 14 сентября. Летом этого года на новосибирских заправках были введены ограничения на продажу дизеля (80 л или 200 л в зависимости от расположения станции).

По данным новосибирского минпромторга, за последнюю неделю двум небольшим сетям (в сумме 15 АЗС) удалось приобрести бензин на бирже. Они возобновили работу.

Валерий Лавский

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