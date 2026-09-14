Новосибирец застрелил знакомого во время охоты на медведя

Житель Новосибирской области застрелил знакомого на охоте, приняв его за медведя. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошел вблизи села Карасево Болотнинского района 12 сентября. Двое мужчин охотились на медведя по лицензии.

Правоохранители установили, что при преследовании хищника фигурант дела выстрелил, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Александра Стрелкова