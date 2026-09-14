Владелец Lady & Gentleman City возглавил управляющую ритейлером компанию
Кризис на рынке непродуктового ритейла вынуждает собственников брать в свои руки управление бизнесом. Так, владелец Lady & Gentleman City Александр Головин возглавил управляющую сетью компанию, сменив на посту наемного менеджера. Чистый убыток компании по итогам 2025 года превысил 1 млрд рублей против прибыли в 45 млн рублей годом ранее.
Владелец одежной сети Lady & Gentleman City Александр Головин 7 сентября возглавил основное юрлицо бренда ООО «Трейд менеджмент», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Он стал гендиректором компании вместо Евгения Землячева, занимавшего пост с февраля 2025 года.
Lady & Gentleman City работает с 1993 года. По собственным данным, сеть управляет более ста мультибрендовыми магазинами, работая с такими марками, как Trussardi, Boss, ЕА7 Emporio Armani, Finisterre Force, Patrizia Pepe, Pennyblack, Karl Lagerfeld, Liu Jo и многими другими, а также монобрендовыми бутиками Hugo, A|X Armani Exchange. Выручка ООО «Трейд менеджмент» в 2025 году упала на 15% год к году, до 8,5 млрд руб., чистый убыток составил 1,07 млрд руб. против прибыли в размере 45,1 млн руб. годом ранее.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сити-джентльменеджмент».
Смена руководителя в управляющем юрлице означает не просто смену должности: собственник сети берет на себя прямую ответственность за решения, от которых зависит работа магазинов. Для Lady & Gentleman City это особенно чувствительно, поскольку мультибрендовая модель одновременно зависит от условий аренды и доступа к ассортименту брендов.
В марте 2023 года участники рынка говорили, что запуск магазинов локальных fashion-ритейлеров часто ограничивали высокие арендные ставки, которые арендаторы не готовы поддерживать. А в октябре 2022 года сообщалось, что некоторые итальянские и немецкие марки предпочитали работать через мультибрендовые сети, поскольку не были готовы поставлять товары в Россию напрямую; поэтому при управлении такой сетью приходится одновременно учитывать экономику площадей и устойчивость каналов поставок.