Сити-джентльменеджмент

Кризис на рынке непродуктового ритейла вынуждает собственников брать в свои руки управление бизнесом. Так, владелец Lady & Gentleman City Александр Головин возглавил управляющую сетью компанию, сменив на посту наемного менеджера. Чистый убыток компании по итогам 2025 года превысил 1 млрд рублей против прибыли в 45 млн рублей годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Владелец одежной сети Lady & Gentleman City Александр Головин 7 сентября возглавил основное юрлицо бренда ООО «Трейд менеджмент», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Он стал гендиректором компании вместо Евгения Землячева, занимавшего пост с февраля 2025 года. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Lady & Gentleman City работает с 1993 года. По собственным данным, сеть управляет более ста мультибрендовыми магазинами, работая с такими марками, как Trussardi, Boss, ЕА7 Emporio Armani, Finisterre Force, Patrizia Pepe, Pennyblack, Karl Lagerfeld, Liu Jo и многими другими, а также монобрендовыми бутиками Hugo, A|X Armani Exchange. Выручка ООО «Трейд менеджмент» в 2025 году упала на 15% год к году, до 8,5 млрд руб., чистый убыток составил 1,07 млрд руб. против прибыли в размере 45,1 млн руб. годом ранее.

Смена наемного управляющего на собственника бизнеса — сигнал того, что компания переживает непростой период и владельцу приходится брать оперативное управление в свои руки, констатирует старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян. По мнению эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталии Кермедчиевой, в такой ситуации собственник надеется улучшить эффективность за счет личного контроля за процессами. К тому же в кризисной ситуации наемный менеджер часто ограничен в скорости и радикальности действий, а владелец может принимать более жесткие и быстрые решения, особенно если речь идет о реструктуризации, закрытии точек или смене стратегии, отмечает управляющий партнер RedStone Индира Шафикова.

По информации Владиславы Брильян, около полутора лет назад Lady & Gentleman City уже отказалась от открытия новых собственных точек, хотя тогда в планах было развитие по франшизной модели. Однако сейчас новых открытий не планируется, ни собственных, ни партнерских, добавляет эксперт. Сейчас речь идет исключительно о работе с существующим портфелем магазинов, оптимизации сети и сокращении издержек, добавляет госпожа Брильян. По словам Наталии Кермедчиевой, сеть закрывает ежегодно 10–15% магазинов. У Lady & Gentleman City высокие расходы на аренду, так как их точки занимают большие площади и расположены в качественных проходных объектах, добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

В Lady & Gentleman City представлена одежда сегмента «средний плюс» с большим присутствием иностранных марок, которые стали менее предпочтительны на фоне растущих логистических расходов, а также усиления российских брендов в этом сегменте, говорит госпожа Кермедчиева. Кроме того, представленные в сети бренды можно заказать из-за рубежа по более низкой цене, добавляет руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь.

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Рынок фешен-ритейла находится под давлением, в том числе из-за развития онлайн-продаж. В январе—июне трафик в магазинах одежды и обуви в торговых центрах по всей России сократился на 5% год к году — это больше, чем в целом по всем категориям, где сокращение составило 2%. На этом фоне ритейлеры стали сокращать число точек. По данным NF Group, в первом полугодии 39 брендов оптимизировали розницу в Москве, из них 38% — сократили число точек, 36% — отказались от офлайна, 26% — столкнулись с финансовыми сложностями.

Дарья Андрианова